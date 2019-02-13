السعودية اليوم / الدفاع المدني بحائل ينفذ الخطة العامة لفرضية " انهيار سد "



حائل 08 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 13 فبراير 2019 م واس

بإشراف ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل رئيس اللجنة الرئيسية للدفاع المدني بالمنطقة نفذت مديرية الدفاع المدني بحائل اليوم الخطة العامة لفرضية ( انهيار سد ) بقرية عقده بمشاركة الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة و التي تشترك مع الدفاع المدني بالمهام والواجبات.

وأوضح مدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء عبدالعزيز العضاض أن هذه الفرضية ضمن الخطط الهامة التي تحرص على تنفيذها المديرية العامة للدفاع المدني بتوجيه من معالي مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو وتهدف إلى الاستعداد والتهيؤ لمواجهة الحالات الطارئة لكل منطقة خاصة عند هطول الأمطار الغزيرة وامتلاء السدود وما يصاحبها من أضرار قد تهدد الأرواح أو تلحق الضرر بالممتلكات العامة والخاصة.

ورفع اللواء العضاض شكره وتقديره لسمو أمير منطقة حائل على توجيهاته ومتابعته لرجال الدفاع المدني بالمنطقة وللأعمال التي يؤدونها, مؤكداً أن أهداف مثل هذه الخطط هو تنسيق الجهود بين الجهات لمواجهة الحالات الطارئة وقياس مستويات الأداء عند الاستجابة من قبل الجهات المشاركة إضافة لنشر ثقافة الوعي عند مواجهة الحالات الطارئة والتعرف على أبرز المعوقات وإيجاد الحلول لتلافيها مثمناً جهود كافة الجهات الحكومية المدنية والعسكرية والأهلية والتطوعية في تنفيذ الخطة داعياً المولى أن يحفظ الجميع من كل مكروه.

// انتهى //

18:51ت م

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حائل 08 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 13 فبراير 2019 م واسبإشراف ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل رئيس اللجنة الرئيسية للدفاع المدني بالمنطقة نفذت مديرية الدفاع المدني بحائل اليوم الخطة العامة لفرضية ( انهيار سد ) بقرية عقده بمشاركة الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة و التي تشترك مع الدفاع المدني بالمهام والواجبات.وأوضح مدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء عبدالعزيز العضاض أن هذه الفرضية ضمن الخطط الهامة التي تحرص على تنفيذها المديرية العامة للدفاع المدني بتوجيه من معالي مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو وتهدف إلى الاستعداد والتهيؤ لمواجهة الحالات الطارئة لكل منطقة خاصة عند هطول الأمطار الغزيرة وامتلاء السدود وما يصاحبها من أضرار قد تهدد الأرواح أو تلحق الضرر بالممتلكات العامة والخاصة.ورفع اللواء العضاض شكره وتقديره لسمو أمير منطقة حائل على توجيهاته ومتابعته لرجال الدفاع المدني بالمنطقة وللأعمال التي يؤدونها, مؤكداً أن أهداف مثل هذه الخطط هو تنسيق الجهود بين الجهات لمواجهة الحالات الطارئة وقياس مستويات الأداء عند الاستجابة من قبل الجهات المشاركة إضافة لنشر ثقافة الوعي عند مواجهة الحالات الطارئة والتعرف على أبرز المعوقات وإيجاد الحلول لتلافيها مثمناً جهود كافة الجهات الحكومية المدنية والعسكرية والأهلية والتطوعية في تنفيذ الخطة داعياً المولى أن يحفظ الجميع من كل مكروه.// انتهى //18:51ت م0252

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