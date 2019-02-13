السعودية اليوم / إصابة 4 من رجال الشرطة في هجوم انتحاري جنوب غرب باكستان



إسلام آباد 08 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 13 فبراير 2019 م واس

أصيب أربعة من رجال الشرطة الباكستانية بجروح جراء هجوم انتحاري استهدف اليوم موكباً للشرطة في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.

وأوضحت مصادر أمنيّة باكستانية أن انتحارياً يسير على الأقدام فجّر حزاماً ناسفاً يرتديه بالقرب من موكب لقوات الشرطة في مدينة مستونج بإقليم بلوشستان ما أدّى إلى تدمير سيارة للشرطة وإصابة أربعة بجروح.

وأضافت أن قوات الأمن طوقت الموقع لجمع الأدلة، ونُقل المصابون إلى المستشفى، ولم تعلن على الفور أي جهة المسؤولية.

// انتهى //

18:31ت م

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إسلام آباد 08 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 13 فبراير 2019 م واسأصيب أربعة من رجال الشرطة الباكستانية بجروح جراء هجوم انتحاري استهدف اليوم موكباً للشرطة في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.وأوضحت مصادر أمنيّة باكستانية أن انتحارياً يسير على الأقدام فجّر حزاماً ناسفاً يرتديه بالقرب من موكب لقوات الشرطة في مدينة مستونج بإقليم بلوشستان ما أدّى إلى تدمير سيارة للشرطة وإصابة أربعة بجروح.وأضافت أن قوات الأمن طوقت الموقع لجمع الأدلة، ونُقل المصابون إلى المستشفى، ولم تعلن على الفور أي جهة المسؤولية.// انتهى //18:31ت م0251

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