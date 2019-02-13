شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ارتفاعه عالميًا.. سعر الدولار مقابل الريال السعودي خلال تعاملات اليوم الأربعاء 13/2/2019 والان مع التفاصيل

الخليج 365- واصلت أسعار الدولار ارتفاعها عالميا لليوم الثامن على التوالي، ومع ذلك استقرت أمام الريال السعودي خلال تعاملات اليوم الأربعاء 13/2/2019، ونستعرض في التقرير التالي أسعار العملات الأساسية أمام العملة الوطنية.



سعر الريال السعودي أمام العملات الأجنبية الرئيسية: جنية استرليني 4.9298

دولار أمريكي 3.7500

فرنك سويسري 3.7690

يورو 4.2806

ين ياباني 0.0343

بعد ارتفاعه عالميًا.. سعر الدولار مقابل الريال السعودي خلال تعاملات اليوم الأربعاء 13/2/2019



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