شكرا لقرائتكم توجيه الرياض توعي 30 مستفيداً عن مرض السرطان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

نفذت دار التوجيه الاجتماعي التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض ندوة توعوية بمناسبة اليوم العالمي للسرطان، استفاد منها 30 من النزلاء والكادر العامل معهم بالتعاون مع المركز الصحي بحي غبيراء.

وتناولت الندوة التي شارك فيها مدير المركز الدكتور محمد العلي والدكتور هشام شحاتة الحديث عن أنواع مرض السرطان ومنها تلك الأنواع الأكثر شيوعاً وانتشاراً بين الرجال والنساء في المملكة وطرق الوقاية منها، مع شرح أبرز ما وصل إليه الطب في علاج ومكافحة السرطان.

كما تحدث المحاضرون عن بعض أسباب الإصابة بهذا المرض ومنها المخاطر السلوكية الرئيسية مثل: السمنة، انخفاض استهلاك الخضراوات والفواكه، قلة النشاط البدني، التدخين، وتعاطي الكحول بالإضافة إلى توضيح بعض أهداف اليوم العالمي للسرطان والتي تتضمن العمل على خفض الوفيات المبكرة الناجمة عن الأمراض غير المعدية بنسبة 25 % بحلول عام 2025.

وأوضح مدير الدار أ. عبدالرزاق العنزي أن هذه الندوة تهدف إلى رفع مستوى الوعي الفردي والمجتمعي بكيفية التعامل مع مرض السرطان، والوقاية منه بالكشف المبكر والحصول على اللقاحات، مبيناً أن التثقيف الصحي من خلال المشاركة في تفعيل الأيام الصحية العالمية يعتبر من الضرورات المجتمعية والمسؤوليات الاجتماعية التي تتفاعل معها كافة الأجهزة الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص. كما أعرب العنزي في نهاية الندوة عن شكره وتقديره للأطباء المشاركين.

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.