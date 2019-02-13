الان تتابع استطلاع رأي جديد: 70% راضون عن خدمات التقييم العقاري والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365:

أجرى المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام، استبيانا لآراء المستفيدين من خدمات التقييم العقاري. وشارك في الاستطلاع عينة عشوائية بلغت (1379) مستفيدا مثلت نسبة الرجال 96% والنساء 4%، ونفذ الاستطلاع خلال 24 ساعة عبر منهجية علمية اعتمدت على المقابلة الهاتفية المباشرة مع المستفيدين.

وقد أظهرت نتائج الاستطلاع التالي:

1) جاء معدل الرضا العام للمستفيدين من خدمات التقييم العقاري بنسبة (%68) بدرجة راضي. حيث شملت هذه الخدمات سهولة ووضوح الإجراءات، الوقت المستغرق، تقرير التقييم، تقييم التكلفة، معرفة ومهارة المقيّم، التواصل مع العميل، التنفيذ، وجودة الخدمة بشكل عام.

2) أشار 52% من المستفيدين من التقييم العقاري أن الغرض من عملية التقييم كانت لبيع أو شراء العقارات، يلي ذلك أغراض التمويل أو الرهن العقاري بنسبة 20%،ثم فض النزاعات أو التركات بنسبة 13%، بينما 9% لغرض التقاريرالمالية، و6% استفادوا من التقييم العقاري لأغراض أخرى.

3) أوضح 40% من المستفيدين أن الوقت المستغرق لعملية التقييم العقاري (3) أيام فأقل، بينما 20% يفيدون أنه استغرق من أربعة إلى ستة أيام، و15% يشيرون إلى أنه يستغرق من سبعه إلى تسعة أيام تقريباً.

Advertisements

4) تواصل 48% من المستفيدين مع المقيّم العقاري عن طريق البنك الممول للعقار أو شركة التمويل العقاري، و19% عن طريق المعرفة الشخصية، بينما 13% عن طريق المكاتب العقارية، و11% عن طريق موقع الهيئة السعودية للمقّيمين المعتمدين على شبكة الإنترنت.

6) هناك تفاوت في آراء المستفيدين حول تقارير التقييم العقاري، حيث يؤكد 42% منهم أنهم حصلوا على تقرير مفصل لعملية التقييم، و17% حصلوا على تقرير مختصر، بينما 41% لم يحصلوا على تقرير التقييم.