الان تتابع بمناسبة حصولها على جائزة الأفضلية الخليجية.. محافظ الخرج يكرم «مياه تانيا» والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365- عبدالمجيد بن طالب: كرم محافظ الخرج معالي الأستاذ مساعد بن عبدالله الماضي شركة مياه تانيا بمناسبة حصولها مؤخرًا على جائزة التميز الإقتصادي من ولي عهد إمارة الشارقة. ومثل الشركة في الحفل المهندس شويمي عجيان ال كتاب. وجاءت “تانيا” ضمن أفضل عشرة منشآت خليجية في العام الميلادي 2018 بعد منافسة امتدت لتسعة أشهر من التصفيات، تخللها زيارات متعددة للتقييم، قبل تحديد قائمة الأفضلية من بين شركات دول الخليج.

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