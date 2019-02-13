تقديم وظائف وزارة التعليم 1440 السعودية وشروط القبول على الوظائف التعليمية إلكترونياً...

تقديم وظائف وزارة التعليم السعودية وماهي شروط القبول على الوظائف التعليمية 1440 المعلن عنها من وزارة التعليم، للراغبين التعيين من شاغلي الوظائف التعليمية على بند الأجور والمستخدمين حيث أتاحت الوزارة إمكانية التقديم على عدد من الوظائف، وذلك للعمل بديوان الوزارة والقطاعات المنسوبة لها محددةً المسميات الوظيفية المطلوب شغلها من المتقدمين، كما حددت شروط التسجيل بالوظائف المتاحة ورابط تسجيل طلبات الالتحاق من منسوبي التعليم، والمواعيد المقررة للتقديم لمن تستوفيه الشروط ويجد نفسه مؤهلاً للتوظيف طبقاً للشروط المعلن عنها.

تقديم وظائف وزارة التعليم 1440

تأتي مسميات الوظائف التعليمية المشار إليها من خلال الموقع الرسمي بوزارة التعليم، على مسمى مراسل مكتبي، مراسلة مكتبية وسائقين للعمل في قطاعات الوزارة وديوانها، حيث دعا الأستاذ مبارك العصيمي المتحدث الرسمي باسم الوزارة الراغبين الالتحاق بالوظائف التقديم إلكترونيا عبر الرابط الالكتروني moe.gov.sa لتقديم طلبات التوظيف.

يفتح باب تقديم وظائف وزارة التعليم لشاغلي الوظائف التعليمية، ابتداءاً من موعد عمل الأحد الموافق 12/6/1440 ليستمر حتى انتهاء الدوام يوم الخميس الموافق 16/6/1440هـ، لتكون الأيام المتاحة لتقديم طلب توظيف بالوظائف التعليمية الشاغرة خمسة أيام فقط، يغلق بعدها باب التقديم رسمياً.

الوظائف التعليمية شروط القبول

شروط تسجيل الوظائف التعليمية 1440 لمنسوبي التعليم حددتها وزارة التعليم السعودية كما يلي:

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المتقدم يكون حامل للجنسية السعودية فقط ولا يقل عمره عن 20 سنة ولا يتجاوز الـ 50، كما يشترط أن تتوفر له السيرة الحسنة والسلوك ولم يحكم عليه مسبقاً بأي قضية تخل بالأمانة والشرف أي ليس لديه أي سابقة تشويه للسمعة، كما يجب أن يكون متقناً للقراءة والكتابة ولا يتعدى المؤهل الحاصل عليه عن شهادة الثانوية العامة.

يشترط على المتقدمين أن يكونوا لائقين طبيا ويتمتعون بسلامة الحواس ولا توجد لديهم أي موانع لمباشرة عملهم، وعليهم حضور المقابلات الشخصية التي تجريها وزارة التعليم في مواعيدها المحددة، ويشترط أن يكونوا من قاطني مساكن الرياض مع وجود الاثباتات لذلك الأمر بشكل رسمي.

يتاح الاطلاع على باقي الشروط الواجب توافرها الراغبين تقديم وظائف وزارة التعليم السعودية لعام 1440، عبر الدخول على الرابط الرسمي للوزارة المرفق بعاليه.