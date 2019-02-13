استعلام عن انتهاء الإقامة برقم الإقامة 1440 إلكترونياً خلال أبشر وزارة الداخلية

وزارة الداخلية السعودية وفرت خدمة استعلام عن انتهاء الإقامة برقم الإقامه من خلال البوابة الإلكترونية أبشر الجوازات السعودية التابعة لوزارة الداخلية بالمملكة، حيث تعتبر طريقة الاستعلام عن صلاحية الاقامه لوافد أو مقيم أشهر الخدمات الالكترونية التي استحدثتها الوزارة مؤخراً فأصبح للوافدين إمكانية التحقق من تاريخ صلاحيه الاقامة إلكترونياً برقم الجواز أو إقامة الوافد، لكي يتمكن المعنيين بالخدمة تخليص معاملات تجديد إقامة منتهية بكل سهولة تجنباً لمواجهة غرامة تأخير إصدار الإقامات برقم الهوية أو تجديدها، ولهذا نباشر بتوضيح آلية استخدام الموقع الإلكتروني ابشر وزارة الداخلية السعودية مع كيفية التأكد من صلاحية الإقامة.

استعلام عن انتهاء الإقامة 1440

تم تقديم هذه الخدمة الالكترونية من جهة وزارة الداخلية لخدمة الوافدين إلى المملكة لكي يتم التحقق إذا ما كانت إقامة وافد انتهت أم مازالت سارية، نظراً لما يمثله لأن هذا الأمر من أهمية لدى الوافدين كما تسهم خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامه في اتخاذ إجراء قانوني حيال أي وافد يتم انتهاء مدة إقامته ولن يقوم بتجديدها .

كيفية التأكد من صلاحية إقامة ومدة سريانها

بوابة أبشر الجوازات السعودية تم تدشينها تحديداً من قبل وزارة الداخلية لكافة المقيمين والوافدين حتى يتاح استعلام عن الإقامة عن طريق رقم الإقامة الكترونياً، وذلك من خلال تنفيذ الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية أبشر ومن الصفحة الرئيسية نختار الاستعلامات الالكترونية، ثم اختيار الجوازات بالضغط عليها من القائمة المنبثقة من قائمة الخدمات الإلكترونية مباشرة ليأتي بعدها خيار استعلام عن انتهاء الإقامة “صلاحية الاقامة” صفحة جديدة.

رقم الإقامة والرمز المرئي الظاهر أمامنا في الصفحة نقوم بكتابته بشكل صحيح، ثم الضغط على عرض ليتم إظهار كافة البيانات المطلوب معرفتها عن إقامة الوافد.

الاستعلام عن رقم سداد رخصة العمل

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استعلام رصيد الجوازات برقم الهوية

صلاحية الإقامة استعلام برقم الإقامة

صلاحية الإقامة استعلام برقم الإقامه

الاستعلام عن صلاحية تأشيرة برقم الإقامة

انتهت عملية استعلام عن انتهاء الإقامة إلكترونيا بالشكل المطلوب مع مراعاة تجديد الإقامة، في حال كانت منتهية تجنباً لمواجهة الإجراءات القانونية أو المسائلة.