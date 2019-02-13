صلاحية الإقامة 1440 استعلام برقم الاقامة موقع وزارة الداخلية السعودية “أبشر”...

معرفة صلاحية الإقامة استعلام برقم الاقامة 1440 أحدث الخدمات الإلكترونية المقدمة من بوابة أبشر وزارة الداخلية السعودية، حيث تقدم المديرية العامة للجوازات السعودية كافة الصلاحيات المتاحة أمام المقيمين في المملكة من أجل الاستعلام عن صلاحية الاقامة الكترونيا برقم الجواز أو رقم الإقامة، وتعتبر خدمة التأكد من تاريخ انتهاء إقامة وافد ومدة صلاحيتها من أكثر الاستعلامات التي يبحث عنها الوافد والمقيم لمعرفة موعد تجديد الاقامة، لتفادي العقوبات التي قد تسجل عليه جراء عدم التجديد قبل انتهاء إقامته تبعاً للنظم واللوائح المقررة من خلال موقع الجوازات أبشر.

متابعة صلاحية الإقامة لوافد عبر البوابة الالكترونية بوزارة الداخلية توفر على المواطنين عناء القيام بالإجراءات الروتينية المعهودة، واختصار الوقت والجهد المبذول بغرض الاستعلام عن مدة الصلاحية للإقامة السعودية وميعاد تجديدها المحدد.

صلاحية الإقامة استعلام 1440

يسجل المقيم الدخول على رابط ابشر الجوازات، ثم يباشر دخول صفحة استعلامات المقيمين من تبويب خدمات المديرية العامة للجوازات، ليجد عدد من الخانات الفارغة المطلوب تعبئتها وتشمل معلومات المستعلم عن صلاحيه إقامة وافد بالسعودية.

الاستعلام عن رقم سداد رخصة العمل

يجب التأكد من صحة البيانات التي يتم كتابتها من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية السعودية، لضمان إجراء عملية التحقق من صلاحية الإقامة استعلام برقم الاقامه، بشكل صحيح لتلافي الغرامات عند مراجعة بيانات المستعلم المدونة.

رابط بوابة أبشر الخدمات الإلكترونية للوافدين

رقم الإقامة، رقم الجواز، تاريخ اصدار الاقامة، مدة صلاحيتها وتاريخ انتهائها هي المعلومات التي يتوجب ملئها بصفحة الاستعلام عن صلاحيه إقامة الوافد، ثم كتابة الرمز المرئي الموجود في الصفحة للتحقق والضغط على أيقونة استعلام إقامة.

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استعلام رصيد الجوازات برقم الهويه

الاستعلام عن صلاحية الإقامة

استعلام رصيد المدفوعات برقم الهوية

تظهر معلومات الاقامة المرغوب الاستفسار عن صلاحيتها من تاريخ صدور وموعد انتهاء، وغيرها من بيانات تساعد المقيم في الكشف عن الإقامة فقط عن طريق النت.

رابط الاستعلام برقم الإقامة عن صلاحية أقامة سعودية لوافد أو مقيم متاحة خلال الأربع والعشرين ساعة على مدار اليوم لجميع المواطنين، أو يمكن الاتصال على رقم أبشر المجاني للاستفسار.