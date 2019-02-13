شكرا لقرائتكم خبر عن فيصل بن خالد بن سلطان يدشن 15 مشروعاً تنمويا في العويقيلة بـ155 مليونا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (العويقيلة)

تفقد أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز، اليوم (الأربعاء)، أحياء وشوارع محافظة العويقيلة في جولة ميدانية.

وتجول أمير منطقة الحدود الشمالية داخل أحياء الروضة والمنار، مؤكدا أهمية العمل الدائم والمستمر في تقديم الخدمات البلدية المناسبة، مشددا على أهمية تقديم الخدمات البلدية لكل المواطنين بالشكل اللائق ومتابعة التنفيذ بشكل حثيث ودوري للتأكد من كفاءة الأداء وجودة العمل والمنجز، بما يناسب حجم الإنفاق الحكومي السخي وأهداف رؤية المملكة 2030 وبرامجها التنفيذية.

وعلى صعيدٍ متصل دشن الأمير فيصل بن خالد بن سلطان اليوم معرض مشروعات تنموية وبلدية وخدمية تحتضنها محافظة العويقيلة، يبلغ عددها 15 مشروعًا، وتقدر قيمتها بنحو 155مليون ريال، وتشمل مشروعات بلدية، والشؤون الإسلامية، وخدمات المياه والخدمات الصحية.

ورفع في كلمته بمناسبة التدشين باسمه ونيابة عن أهالي المحافظة أسمى عبارات التقدير وصادق العرفان لخادم الحرمين الشريفين وولي عهد الأمين، على ما تحظى به منطقة الحدود الشمالية من اهتمام ورعاية أسوةً بمناطق المملكة جميعها، حاثًا القائمين على هذه المشروعات على ضمان الجودة والإتقان في العمل على هذه المشاريع، حتى تنفذ على الوجه الأكمل.

من جهة أخرى رأس أمير منطقة الحدود الشمالية في مقر محافظة العويقيلة الاجتماع التنموي بحضور عدد من مديري الإدارات التنموية.

وناقش الاجتماع سبل الارتقاء بالمحافظة والمراكز التابعة لها وتهيئة الخدمات التي ستسهم في تحفيز التنمية وترفع من مستويات العيش الكريم.

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وبحث الأمير فيصل بن خالد بن سلطان مع المجتمعين آليات عمل برنامج التوطين في المحافظة، ومدى أهمية التنسيق والتكامل بين الجهات كافة، لتطبيق وتنفيذ خطط التوطين المستهدفة، فيما ناقش موضوعات مدرجة على جدول الأعمال، اتخذ حيالها التوصيات اللازمة.

يذكر أن أمير منطقة الحدود الشمالية بدأ جولاته التفقدية اليوم بزيارة محافظة العويقيلة والتي استهلها باستقبال القادة العسكريين ومديري الإدارات الحكومية وشيوخ القبائل وجموع المواطنين في مقر المحافظة.

وعبر خلال جولته التفقدية في محافظة العويقيلة، عن سروره بزيارة المحافظة والالتقاء بالأهالي، والاستماع لمطالبهم وما عبروا عنه من مشاعر الولاء والانتماء للوطن وقيادته، في ظل ما يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين من رعاية واهتمام ومتابعة لكل المحافظات وفي مختلف المناطق.

وأضاف بقوله: «إن هذه الزيارة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة فستعقبها زيارات تفقدية أخرى والهدف تحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين في توفير كافة الخدمات المتكاملة لأبناء المنطقة بالمستوى اللائق، والتأكد من تطبيق الأنظمة وتقديم الخدمات بالشكل الأمثل».

وشملت جولة أمير منطقة الحدود الشمالية زيارة عدد من الأهالي في منازلهم حيث قام سموه بزيارة: فهد بن ماضي المجول، و كاتب المليحاء، وشبلي المعكلي.

رافق الأمير فيصل بن خالد بن سلطان خلال الجولة وكيل الإمارة المكلف محمد بن سلطان بن جريس، وكيل الإمارة للشؤون الأمنية خالد بن نشاط القحطاني، وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية عبدالله بن خلف الشمري، محافظ العويقيلة المكلف حسين بن عبدالرحمن الدغيم، وعدد من مدريري الإدارات الحكومية والعسكرية.