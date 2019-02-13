شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الطائف: تأجيل حفل تخريج طلاب الدفعة الـ15 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد الزيادي (الطائف)

أعلنت جامعة الطائف أمس (الثلاثاء) تأجيل حفل تخرج طلابها إلى تاريخ 1440/6/15، وذلك بسبب تأجيل زيارة أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة الأمير بدر بن سلطان لمحافظة الطائف.

وكشفت الجامعة عبر «تويتر»، أنه ‏نظراً لتأجيل زيارة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة لمحافظة الطائف، فقد تقرر تأجيل حفل تخرج الدفعة الـ15 من طلاب الجامعة، والمقرر إقامته تحت رعاية نائب أمير المنطقة، إلى يوم الأربعاء القادم 15 جمادى الآخرة 1440، الموافق 20 فبراير 2019.

ومن المقرر أن يُقام حفل التخريج في مدينة الملك فهد الرياضية بالحوية بعد صلاة العشاء.

ودعت الجامعة الخريجين إلى الحضور منذ وقت مبكر لتسلم بشوت التخرج من عمادة شوون الطلاب، إضافة إلى الدعوات الخاصة بأولياء الأمور وأمهات الخريجين.