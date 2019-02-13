شكرا لقرائتكم خبر عن بدر بن سلطان يطلع على آليات استقبال البلاغات وتحليلها في «911» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الدهاس (مكة المكرمة)

زار أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة الأمير بدر بن سلطان، مركز العمليات الأمنية الموحد (911) في مكة المكرمة.

وتجول الأمير بدر بن سلطان على أقسام المركز، واطلع على آلية سير العمل وكيفية التعامل مع البلاغات والاتصالات المختلفة الواردة للمركز وتصنيفها في وقت قياسي، وتوجيه الجهة المختصة للتعامل مع البلاغ، وذلك وفق أحدث الوسائل التقنية المزود بها المركز المرتبط بمنصة واحدة لتقديم أفضل الخدمات لطالبي الخدمة من الزوار والمعتمرين وأهالي المنطقة بالجودة المطلوبة.

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واستمع الأمير بدر بن سلطان إلى شرح مفصل عن آليات استقبال ومعالجة البلاغات الواردة وتحليلها وتوجيه الجهات المختصة لمباشرتها، سواء كانت أمنية أو للجهات المساندة مثل وزارة الصحة والهلال الأحمر، أو شركتي المياه والكهرباء، والأمانات ووزارتي الحج والنقل.

كما وقف أمير المنطقة بالنيابة على الخدمات المقدمة في غرفة المتابعة الأمنية المكونة من شاشات نقل مباشر لمحافظات منطقة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المزودة بأحدث التقنيات، واطلع على مكتب الإنجاز المؤسسي الذي يُعنى بخدمة منسوبي المركز بهدف التوثيق وسرعة الإنجاز، سيراً نحو تحقيق تميز مؤسسي متكامل، كما تفقد قاعة إدارة الأزمات والكوارث واطلع على دورها في إدارة الأزمات أو المناسبات كموسمي رمضان والحج.

من جهته، قدَّم مدير مركز العمليات الأمنية الموحدة 911 بالمنطقة العقيد علي الغامدي، شرحاً وافياً لرؤية المركز ورسالته وأهدافه الإنسانية والأمنية، والخطط المستقبلية لتحقيق أعلى معايير الاستجابة لجميع طالبي الخدمة على مدار الساعة، معرباً عن سعادته واعتزازه وجميع منسوبي المركز بزيارة نائب أمير المنطقة، مؤكداً أن الزيارة تجسد الرعاية والاهتمام الذي توليه القيادة لتعزيز مسيرة الأمن والأمان في مختلف مناطق المملكة.