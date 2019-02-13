شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الفلسطيني يغادر الرياض والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) غادر الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، مدينة الرياض اليوم (الأربعاء)، بعد زيارة رسمية للمملكة. غادر الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، مدينة الرياض اليوم (الأربعاء)، بعد زيارة رسمية للمملكة. وكان في وداعه بمطار الملك خالد الدولي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان - الوزير المرافق -، وسفير دولة فلسطين لدى المملكة باسم الآغا، ومندوب عن المراسم الملكية.



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