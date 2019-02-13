أمير مكة بالنيابة يوجه بلقاءات دائمة مع أهالي المحافظات والاستماع لمطالبهم وتلبية حاجاتهم

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة) وجه أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة الأمير بدر بن سلطان، محافظي محافظات المنطقة بعقد لقاءات دائمة مع أهالي المحافظات والاستماع إلى مطالبهم وتلبية حاجاتهم. وجه أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة الأمير بدر بن سلطان، محافظي محافظات المنطقة بعقد لقاءات دائمة مع أهالي المحافظات والاستماع إلى مطالبهم وتلبية حاجاتهم. جاء ذلك خلال ترؤسه اليوم (الأربعاء) اجتماعاً في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة حضره وكيل الإمارة الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح ومحافظو محافظات المنطقة. Advertisements وجرى خلال الاجتماع استعراض أبرز حاجات محافظات المنطقة وسكانها في شتى المجالات الأمنية والصحية والتعليمية والاجتماعية والخدمية، المتعلقة ببناء الإنسان وتنمية المكان بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030. كما شهد الاجتماع مناقشة سبل تطوير العمل الإداري داخل المحافظات وتكثيف الدورات التدريبة للموظفين، إضافة إلى التوسع في استخدام التقنية بما يعود بالنفع على المراجعين. وتطرق الاجتماع إلى عدد من الموضوعات وتم حيالها اتخاذ التوصيات اللازمة.



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