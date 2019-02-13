شكرا لقرائتكم خبر عن «هيئة الاتصالات» تُطلق تقرير مقياس سرعات الإنترنت والبث عبر «اليوتيوب» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم (الأربعاء) عن مؤشرات تقرير «مقياس» للربع الرابع من عام 2018م، وذلك خلال ورشة عمل عقدتها الهيئة مع الشركات المقدمة لخدمات الإنترنت، استعرضت فيها أبرز نتائج التقرير الذي يعنى برصد وقياس المستوى العام لجودة خدمة الإنترنت في المملكة التي تضمنت أداء سرعات الإنترنت وجودة بث الفيديو، بالإضافة إلى زمن الوصول إلى شبكات تقديم المحتوى والتي تمكن المستخدمين من تصفح أشهر مواقع الإنترنت العالمية واستخدام منصات التواصل الاجتماعي وألعاب الفيديو.

وأوضحت الهيئة أن التقرير قد أظهر أن معدل سرعات التحميل لخدمات النطاق العريض للإنترنت المتنقل في المملكة قد بلغ 28.7 ميجابت في الثانية، فيما بلغ معدل سرعات الرفع 13.5 ميجابت في الثانية.

ويعكس ذلك الارتفاع الذي شهدته سرعات الإنترنت المتنقل خلال العام، حيث كان معدل سرعات التحميل في الربع الثالث من 2018م يبلغ 27.4 بنسبة ارتفاع بلغت 4.7%، ومعدل سرعات الرفع يبلغ 13.4 بنسبة ارتفاع بلغت 0.7%.

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وعلى صعيد جودة بث الفيديو لموقع يوتيوب YouTube؛ أظهر تقرير «مقياس» أن النسبة الأعلى مما يتم بثه عبر موقع يوتيوب YouTube يتم من خلال شبكات الإنترنت المتنقل بدقة الوضوح الكاملة Full HD مع وجود بعض التباين بين الشركات المقدمة للخدمات، وهو الأمر الذي يسلط التقرير الضوء عليه في سبيل تعزيز التنافسية بين الشركات لرفع جودة خدمات الإنترنت بما يحقق رضا المستفيدين ويعود عليهم بالمنفعة.

ودعت الهيئة المهتمين من مستخدمي الإنترنت في جميع مناطق المملكة للمشاركة والتفاعل في عمل القياسات مما سيعود بالفائدة على الجميع في سبيل تحديد أوجه التحسين الممكنة والرقي بجودة خدمات الإنترنت المقدمة لهم.

يذكر أن الهيئة قد دشنت مبادرة «مقياس» لرصد جودة تجربة استخدام الإنترنت في المملكة في عام 2017م، مستفيدةً في إجراء عملية الرصد من آلاف المساهمات التي يشارك بها المهتمون من مستخدمي الإنترنت في جميع مناطق المملكة، مبينة أن هذه المساهمات التي تتم من خلال إجراء قياسٍ لسرعات الإنترنت عبر تطبيق «مقياس» للأجهزة الذكية، تمثل الدور الذي يمكن للمستخدم أن يؤديه في قياس المستوى العام لجودة الإنترنت في المملكة، وبالتالي دفع الشركات المقدمة للخدمات نحو تحسينها وتطويرها.