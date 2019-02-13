أمير مكة بالنيابة يعزي أسرة مصطفى إدريس وذوي عماد خوجة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قدم أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة الأمير بدر بن سلطان، تعازيه لذوي، مصطفى إدريس رحمه الله.

وعبر خلال زيارته لمنزل ذوي الفقيد بجدة، عن صادق تعازيه ومواساته لهم، سائلا الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

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من جانبهم عبر ذوو الفقيد عن شكرهم لأمير منطقة مكة بالنيابة، على تعازيه ومواساته، مؤكدين أن ذلك ليس بغريب على ولاة أمر هذه البلاد.

إلى ذلك قدم الأمير بدر بن سلطان تعازيه لذوي عماد عمر خوجة الذي وافته المنية أمس الثلاثاء.

وعبر خلال زيارته لمنزل ذوي الفقيد في مكة المكرمة عن صادق تعازيه ومواساته لهم، سائلا الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

من جهتهم عبر ذوو الفقيد عن شكرهم لأمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة على تعازيه ومواساته، مؤكدين أن ذلك ليس بغريب على ولاة أمر هذه البلاد.