السعودية | بعد قيامه بعمل "وحشي".. القبض على معذب الكلب بالسعودية

شكرا لقرائتكم بعد قيامه بعمل "وحشي".. القبض على معذب الكلب بالسعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - في مشهد وحشي، تناقل نشطاء منصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه قائد مركبة يقوم بسحب كلب بمركبته في إحدى الطرق الرئيسة، مطالبين من خلال وسم تم تدشينه في تويتر #نطالب_بمحاسبة_معذب_الكلب، بالقبض على معذب الكلب ومحاسبته وردع مثل هذه التصرفات.

من جهته وصف أحمد البوق مستشار بيئي في وزارة البيئة والمياه والزراعة هذه الحادثة، بأنها عمل وحشي وغير إنساني، وخلال حديثه لـ"العربية.نت" قال إن هذا الفعل "يتصادم مع أبسط الأعراف الإنسانية والضوابط الشرعية، ويخضع لعقوبات نظام الرفق بالحيوان، الذي تبدأ عقوبات إساءة الحيوانات فيه بغرامة تبدأ من ٥٠ ألف ريال وتصل إلى ٤٠٠ ألف ريال".

فيما أعلن الأمن العام عبر حسابه الرسمي في "تويتر" أن شرطة جازان ألقت القبض على مواطن في العقد الرابع من العمر لقيامه بتعمد إيذاء حيوان، وتتخذ الإجراءات النظامية بشأنه.