«هدف»: نشجِّع المنشآت على استقطاب الكوادر الوطنية من الجنسين

استعرض صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، اليوم الأربعاء، برامج وخدمات دعم التوظيف والتدريب التي يُقدِّمها لتمكين السعوديين والسعوديات من فرص العمل، وزيادة استقرارهم الوظيفي ورفع مستوى مشاركتهم لدى منشآت القطاع الخاص.

وأكّد عددٌ من مسؤولي الصندوق- خلال لقائهم مع مسؤولي الموارد البشرية في صندوق الاستثمارات العامة والشركات والمشروعات التابعة له- أنّ برامج «هدف» تهدف إلى تشجيع المنشآت على استقطاب الكوادر الوطنية من الجنسين، ورفع القدرات التنافسية للكوادر السعودية، وتعزيز فرص استدامتها في منشآت القطاع الخاص.

كما شهد اللقاء تقديم تعريفات مفصلة عن برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات، وذلك في إطار تحفيز منشآت القطاع الخاص على التوطين، ورفع مساهمة السعوديين والسعوديات في سوق العمل، وسط بيئات عمل محفزة ومنتجة ومستقرة، ورفع مهارات من هم على رأس العمل، وكذلك الاستثمار في رأس المال البشري.

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كما سلطوا الضوء على برنامج التدريب على رأس العمل «تمهير» الذي يسعى لتمكين المسجلين في البرنامج من الحصول على فرص مناسبة للتدريب على رأس العمل لمساندتهم في اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم وتهيئتهم للمشاركة في سوق العمل، كما نسعى لزيادة عدد المتدربين والتركيز على مستوى الفرص التدريبية لتكون فرصًا نوعية تزيد من مهارات المتدرب الأمر الذي يزيد من فرص التحاقه بسوق العمل، وأطلعوا الحضور على كيفية التسجيل والاستفادة من خدمات البوابة الوطنية للعمل «طاقات».

وقدم مسؤولو «هدف» استعراضًا لبرنامجي دعم ضيافة الأطفال «قرة» ودعم نقل المرأة العاملة «وصول»، وذلك في إطار دعم السعوديات العاملات في القطاع الخاص، وتذليل التحديات التي تواجههن، وتمكين المرأة السعودية ورفع مشاركتها في سوق العمل، وزيادة الاستقرار الوظيفي للسعوديات العاملات في منشآت القطاع الخاص.

في سياق آخر، عقد المدير العام للصندوق الدكتور محمد بن أحمد السديري لقاءً حواريًّا مع طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز بجدة، اليوم، حيث استعرض برامج دعم التدريب والتوظيف التي يقدمها «هدف» لأبناء وبنات الوطن من أجل تمكينهم من فرص العمل ورفع مستوى قدراتهم ومهاراتهم.

وقال السديري: إنّ «هدف» صمَّم برامج وخدمات متخصصة تتوافق مع متطلبات سوق العمل، بالإضافة إلى دعم الباحثين عن عمل من خلال مراكز التوظيف حول المملكة، بالتكامل مع منظومة العمل للمواءمة مع البرامج الوطنية، بما يُعزِّز الدور التكاملي للصندوق.