السعودية اليوم / أمير الحدود الشمالية يتفقد مشروع حديقة الزهور بالعويقيلة



العويقلية 08 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 13 فبراير 2019 م واس

تفقد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم مشروع حديقة الزهور في محافظة العويقيلة ، الذي تنفذه وتشرف عليه بلدية المحافظة .

وأشار سموه إلى مساهمة هذا المشروع الذي يأتي ضمن مبادرة تحسين المشهد الحضري في المحافظة ، في توفير أماكن مناسبة ومهيأة للمواطنين وكذلك تجميل وتنسيق الشوارع والميادين إضافة إلى تنقية وتلطيف الأجواء، حاثاً سموه مرتادي الحدائق على العناية والاهتمام بها والمحافظة عليها .

// انتهى //

17:19ت م

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العويقلية 08 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 13 فبراير 2019 م واستفقد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم مشروع حديقة الزهور في محافظة العويقيلة ، الذي تنفذه وتشرف عليه بلدية المحافظة .وأشار سموه إلى مساهمة هذا المشروع الذي يأتي ضمن مبادرة تحسين المشهد الحضري في المحافظة ، في توفير أماكن مناسبة ومهيأة للمواطنين وكذلك تجميل وتنسيق الشوارع والميادين إضافة إلى تنقية وتلطيف الأجواء، حاثاً سموه مرتادي الحدائق على العناية والاهتمام بها والمحافظة عليها .// انتهى //17:19ت م0229

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