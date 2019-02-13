السعودية اليوم / وزارة التعليم تعلن عن عدد من الوظائف الشاغرة لشغلها على لائحتي بند الأجور والمستخدمين

الرياض 08 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 13 فبراير 2019 م واسأعلنت وزارة التعليم عن حاجتها لشغل وظائف على لائحتي ( بند الأجور والمستخدمين ) بمواطنين ومواطنات مؤهلين وفق الضوابط والإجراءات المعلنة، والمتبعة في وكالة الموارد البشرية للوزارة .وفي التفاصيل، أوضح المتحدث الرسمي لوزارة التعليم الأستاذ مبارك العصيمي، أن الوظائف المتاح التقديم عليها، تأتي بمسميات ( مراسل مكتبي ومراسلة مكتبية وسائقين ) للعمل في ديوان الوزارة وقطاعاتها، مشيراً إلى أن استقبال الطلبات لهذه الوظائف سيكون اعتباراً من يوم الأحد 12 /6 إلى نهاية دوام يوم الخميس 6/16، على الرابط الإلكتروني (https://smex12-5-en-ctp.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fwww.moe.gov.sa%2far%2femployment%29%c2%a0%d9%81%d9%82%d8%b7%d8%8c&umid=fe109986-48aa-4014-a8aa-9b2f12ca7c1c&auth=e40fc76994bc6e79f35928f15056a7f126a3f7dd-f68dbc3ee7333b1eda2f0c574bf9029e4f2fd3c4 , دونما أن يكون هناك تقديم ملفات ورقية تستدعي الحضور والمراجعة، مؤكداً دعوة الوزارة إلى من يرى في نفسه الكفاءة وفق الشروط المعلنة، تقديم طلبه إلكترونياً على الرابط المشار إليه ولمدة 5 أيام .واشترطت الوزررة على المتقدم أن يكون سعودي الجنسية , وأن لا يقل عمر المتقدم عن ( 20 ) عاماً ولا يزيد عن ( 50 ) عاماً , وأن يكون حسن السيرة والسلوك وأن لا يكون قد حكم عليه في قضية مخلة بالشرف والأمانة أو لديه سوابق , وأن يجيد القراءة والكتابة وأن لا يتجاوز مؤهله عن الثانوية العامة , وأن يكون لائقاً طبياً بسلامة الحواس وعدم وجود ما يعيقه عن أداء العمل , وأن يكون مقر السكن مدينة ( الرياض ) مع إحضار ما يثبت ذلك , وحضور المقابلة الشخصية في الموعد المحدد , وأن يكون من المسجلين على نظام ( ساعد ) بوزارة الخدمة المدنية .كما يشترط على المتقدمين على وظيفة ( سائق )، إضافة إلى ما سبق , أن لا يقل عمر المتقدم عن ( 18 ) سنة , وأن يحمل رخصة قيادة سارية المفعول .// انتهى //17:12ت م0223