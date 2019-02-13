اقتصادي / تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. غرفة جدة تحتفل بمرور 75 عاماً على تأسيسها



جدة 8 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 13 فبراير 2019م واس

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ تقيم غرفة جدة في 12 من شهر جمادى الآخرة الجاري احتفالاً خاصاً بمناسبة مرور 75 عاماً على تأسيسها وذلك في مركز جدة الدولي للمنتديات والفعاليات.

وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة جدة صالح بن عبدالله كامل أن رعاية خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله – لهذا الاحتفال يجسد الفخر والاعتزاز بما حققه الوطن من قفزات نحو المستقبل في بناء الوطن ونهضته، عاداً ذكرى مرور 75 عاماً على تأسيس غرفة جدة كأول غرفة سعودية وأعرق الغرف الخليجية، بأنها مفخرة لمجتمع الأعمال وللوطن بأسره، التي يحفظ لها التاريخ تأسيسها عام 1365هـ.

وأوضح كامل أن غرفة جدة التي قطعت شوطاً طويلاً في خدمة مجتمع الأعمال والنهوض بمقومات الوطن الاقتصادية والتجارية، تعد بيئة الأعمال الأولى وحاضنة القطاع الخاص السعودي بجهود 21 دورة لمجلس الإدارة، الذي يحمل في عضويته نخبة من الرجال الأوفياء أصحاب الخبرات في مختلف ميادين العمل مما أكسبها بعداً حضارياً، جعلها شريكة في الحركة التنموية للمملكة العربية

من جانبه، أكد أمين عام غرفة جده حسن إبراهيم دحلان أهمية الدور الذي قامت به الغرفة في الرقي باقتصاد محافظة جدة ومنطقة مكة المكرمة بشكل خاص والإسهام في تنويع أوجه الاستثمار والاقتصاد والصناعة في المملكة بشكل عام، حيث استطاعت غرفة جدة أن تحجز مكانة مميزة في منظومة الغرف التجارية بالمنطقة وترسيخ مفاهيم أصيلة للعمل التجاري المتطور وإيجاد حركة تجارية نشطة وواسعة في مدينة جدة، التي أصبحت حافزاً لمدن أخرى، كما استطاع القطاع الخاص أن ينهض بمقوماته في خدمة السوق السعودي، وذلك باستشراف الفرص الواعدة التي ترتقي لمكانة المملكة في الاقتصاد العالمي وبالصورة التي تتماشى مع رؤية المملكة 2030.

وأبرز دحلان التطور ومواكبة النقلة النوعية التي شهدتها المملكة في مختلف المجالات، حيث استطاعت الغرفة إجراء التوسعات على المستويين الإداري والتنظيمي لتحسين الخدمات للمشتركين عبر تنفيذ المشروعات والبرامج التي سهلت عليهم الاستفادة من منظومة الخدمات والدراسات وتوظيف المبادرات التي تعكس دورها كمظلة القطاع الخاص وترسيخ وجودها كمؤسسة فعالة ضمن قطاعات الدولة المختلفة.

وتواصل غرفة جدة استعداداتها حالياً لإقامة هذا الحفل عبر روزنامة من الفعاليات والأنشطة وإقامة الندوات والمعارض التي تعرف بإنجازات الغرفة في التنمية الوطنية طيلة مسيرتها في خدمة الحركة الاقتصادية والتجارية والصناعية والاستثمارية.

// انتهى //

16:53ت م

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جدة 8 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 13 فبراير 2019م واستحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ تقيم غرفة جدة في 12 من شهر جمادى الآخرة الجاري احتفالاً خاصاً بمناسبة مرور 75 عاماً على تأسيسها وذلك في مركز جدة الدولي للمنتديات والفعاليات.وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة جدة صالح بن عبدالله كامل أن رعاية خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله – لهذا الاحتفال يجسد الفخر والاعتزاز بما حققه الوطن من قفزات نحو المستقبل في بناء الوطن ونهضته، عاداً ذكرى مرور 75 عاماً على تأسيس غرفة جدة كأول غرفة سعودية وأعرق الغرف الخليجية، بأنها مفخرة لمجتمع الأعمال وللوطن بأسره، التي يحفظ لها التاريخ تأسيسها عام 1365هـ.وأوضح كامل أن غرفة جدة التي قطعت شوطاً طويلاً في خدمة مجتمع الأعمال والنهوض بمقومات الوطن الاقتصادية والتجارية، تعد بيئة الأعمال الأولى وحاضنة القطاع الخاص السعودي بجهود 21 دورة لمجلس الإدارة، الذي يحمل في عضويته نخبة من الرجال الأوفياء أصحاب الخبرات في مختلف ميادين العمل مما أكسبها بعداً حضارياً، جعلها شريكة في الحركة التنموية للمملكة العربية السعودية من جانبه، أكد أمين عام غرفة جده حسن إبراهيم دحلان أهمية الدور الذي قامت به الغرفة في الرقي باقتصاد محافظة جدة ومنطقة مكة المكرمة بشكل خاص والإسهام في تنويع أوجه الاستثمار والاقتصاد والصناعة في المملكة بشكل عام، حيث استطاعت غرفة جدة أن تحجز مكانة مميزة في منظومة الغرف التجارية بالمنطقة وترسيخ مفاهيم أصيلة للعمل التجاري المتطور وإيجاد حركة تجارية نشطة وواسعة في مدينة جدة، التي أصبحت حافزاً لمدن أخرى، كما استطاع القطاع الخاص أن ينهض بمقوماته في خدمة السوق السعودي، وذلك باستشراف الفرص الواعدة التي ترتقي لمكانة المملكة في الاقتصاد العالمي وبالصورة التي تتماشى مع رؤية المملكة 2030.وأبرز دحلان التطور ومواكبة النقلة النوعية التي شهدتها المملكة في مختلف المجالات، حيث استطاعت الغرفة إجراء التوسعات على المستويين الإداري والتنظيمي لتحسين الخدمات للمشتركين عبر تنفيذ المشروعات والبرامج التي سهلت عليهم الاستفادة من منظومة الخدمات والدراسات وتوظيف المبادرات التي تعكس دورها كمظلة القطاع الخاص وترسيخ وجودها كمؤسسة فعالة ضمن قطاعات الدولة المختلفة.وتواصل غرفة جدة استعداداتها حالياً لإقامة هذا الحفل عبر روزنامة من الفعاليات والأنشطة وإقامة الندوات والمعارض التي تعرف بإنجازات الغرفة في التنمية الوطنية طيلة مسيرتها في خدمة الحركة الاقتصادية والتجارية والصناعية والاستثمارية.// انتهى //16:53ت م0215

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.