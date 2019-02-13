انت الان تتابع تفاصيل خبر كاظم الساهر يحيي "عيد الحب" في السعودية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 13 فبراير 2019 05:17 مساءً - أعلن الفنان العراقي كاظم الساهر، اليوم الأربعاء، أنه سيحيي احتفالات "عيد الحب" ضمن مهرجان الطنطورة، في المملكة العربية السعودية.

جاء ذلك في فيديو للساهر نشره على حسابه بموقع "تويتر"، قال فيه إنه سيكون في "عيد الحب على مسرح المرايا في محافظة العلا السعودية".

ويظهر الساهر للمرة الثانية في السعودية، بعد أن أحيا حفله الأول في يوليو الماضي، ضمن مهرجان سوق عكاظ بمدينة الطائف.

وجاء الحفل الأول بتنظيم الهيئة العامة للثقافة السعودية، وجمع المطرب "السامرائي"، بالفنان ماجد المهندس في ليلة واحدة.

ومنذ بدء خطة "الانفتاح"، التي يرى مراقبون أنها تأتي في إطار صرف الأنظار عن سياسة ولي العهد، محمد بن سلمان، شهدت السعودية مجموعة حفلات غنائية، وهو ما لم يكن معهوداً من قبل.

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وإلى جانب الحفلات والفعاليات الموسيقية، تصرف الرياض مبالغ ضخمة في قطاعات الترفيه، تزامناً مع معاناة قسم كبير من السعوديين من صعوبة الحصول على مسكن؛ بسبب ارتفاع الأسعار وعدم توفر الأراضي الصالحة للبناء.

وكانت شبكة "بلومبيرغ" الأمريكية قالت مؤخراً إن السعودية قرّرت اللجوء إلى صناعة الترفيه لتكون بوابة إلى تحسين الوضع الاقتصادي، لكن مراقبين وضعوا ذلك في زاوية حرف النظر عن سياسات بن سلمان.

منذ وصول بن سلمان إلى منصب ولي العهد، منتصف 2017، اتخذ مجموعة قرارات "إصلاحية"؛ كان أبرزها اعتقال أمراء ورجال أعمال ودعاة ورجال دين ونشطاء وحقوقيين، وهو ما اصطدم بمعارضة شعبية.

ورفعت المملكة الحظر عن دُور السينما، وصارت المقاهي تعجّ بالموسيقى، بعد أن كانت تعتبر من الممنوعات في المملكة التي عُرفت بالطبع المحافِظ.

كما فتحت أبوابها لكثير من شركات صناعة الترفيه العالمية، لكنها تعرضت لانتقادات لاذعة تسببت في محاسبة وإقالة مسؤولين في القطاع خلال الفترة السابقة.