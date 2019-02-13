شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق المبادرة السعودية "رؤيتك رايتنا" بمؤتمر صحفي الأحد القادم بالقاهرة والان مع التفاصيل

تعقد المبادرة السعودية «رؤيتك رايتنا» بالتعاون مع منظمة المرأة العربية، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وبحضور السفارة السعودية بالقاهرة مؤتمرا صحفيا يوم الأحد القادم للتعريف بالمبادرة وأهدافها وبرامجها وأنشطتها التي ترتكز على دور المرأة السعودية في المشاركة في تنمية المجتمع من خلال تحقيق رؤية المملكة 2030 للأمير محمد بن سلمان

وتتضمن المبادرة دور المرأة السعودية في تحقيق هذه الرؤية عبر مجموعة من المحاور وعلى رأسها: دور المرأة في المجالات الثقافية، والاقتصادية، والتقنية، إضافة إلى دورها في المجال الإعلامي، وفي القطاعين الحكومي والأهلي.

وتهدف المبادرة إلى بلورة التعاون بين المنظمات النسوية لتحقيق مزيد من الدمج للمرأة السعودية في أنشطة المجتمع، وتسليط الضوء على الدور المنشود منها خلال المرحلة المقبلة داخل منظومة البناء والتنمية، وخاصة أن المملكة العربية السعودية تشهد نقلة نوعية كبيرة في مجال تمكين المرأة في جميع المجالات وعبر توليها المناصب القيادية في القطاعين الحكومي والأهلي فضلا عن عضويتها في مجلس الشورى وحصولها على الحق في الإنتخاب والترشح لعضوية المجالس البلدية، وهو ما يعكس دورها الفعال كشريك أساسي في المجتمع السعودي.