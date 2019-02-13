السعودية | رئيس فلسطين يغادر الرياض

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن رئيس فلسطين يغادر الرياض والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 5:32 مساءً, 13 فبراير 2019 م المناطق - واس غادر فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، مدينة الرياض اليوم. بعد زيارة رسمية للمملكة. Advertisements وكان في وداعه بمطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان – الوزير المرافق -, وسفير دولة فلسطين لدى المملكة باسم الآغا, ومندوب عن المراسم الملكية.

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