شكرا لقرائتكم خبر عن الخبر .. إغلاق تقاطع الأمير تركي 20 يوماً والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت أمانة المنطقة الشرقية – بلدية الخبر- بالتعاون مع مرور الشرقية ، عن إغلاق تقاطع الأمير تركي بن عبد العزيز وطريق الأمير فيصل بن فهد بن عبد العزيز ( الواجهة البحرية – الكورنيش الشمال) ، لمدة 20 يوما تبدأ اليوم الاربعاء ، وقالت الامانة انه يمكن استخدام طرق بديلة حسبما هو موضح فى الصورة المرفقة .



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