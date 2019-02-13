شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع 1750 كرتون تمور في المهرة والان نبدء بالتفاصيل

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 1,750 كرتونًا من التمور في حارة الشبكة وقريتي شوميت و ترعم التابعة لمديريتي الغيضة ومنعر بمحافظة المهرة، يستفيد منها 10,500 فرد.

وتأتي هذه المساعدات في إطار المشروعات المتعددة التي يقدمها المركز لأبناء الشعب اليمني في مناطقه كافة دون تمييز.