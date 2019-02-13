شكرا لقرائتكم بدر بن سلطان لـ المحافظين: استمعوا لمطالب الأهالي ولبوا احتياجاتهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - واس

وجه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة ، محافظي محافظات المنطقة بعقد لقاءات دائمة مع أهالي المحافظات والاستماع إلى مطالبهم وتلبية احتياجاتهم.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه اليوم اجتماعًا في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة حضره وكيل الإمارة الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح ومحافظي محافظات المنطقة .

وجرى خلال الاجتماع استعراض أبرز احتياجات محافظات المنطقة وسكانها في شتى المجالات الأمنية والصحية والتعليمية والاجتماعية والخدمية، المتعلقة ببناء الإنسان وتنمية المكان بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 .

كما شهد الاجتماع مناقشة سبل تطوير العمل الإداري داخل المحافظات وتكثيف الدورات التدريبة للموظفين، إضافة إلى التوسع في استخدام التقنية بما يعود بالنفع على المراجعين.

وتطرق الاجتماع إلى عدد من الموضوعات وتم حيالها اتخاذ التوصيات اللازمة.

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