شكرا لقرائتكم اختتام أعمال ملتقى الإشراف التربوي الخامس بسراة عبيدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - سعيد آل هطلاء - سراة عبيدة

اختتمت صباح اليوم، أعمال ملتقى الإشراف التربوي الخامس الذي استضافه تعليم المحافظة بمجموعة من الفعاليات والمناشط تضمنت عشر أوراق علمية وورشتي عمل.

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جاء ذلك بحضور مدير تعليم سراة عبيدة الدكتور ملفي العتيبي ،وبمشاركة مجموعة من المشرفين والمشرفات وقادة وقائدات المدارس ومعلمين وطلاب من مدارس المحافظة التعليمية.

وقد اشتملت الفعاليات على موضوعات عدة تناولت التحصيل الدراسي ومشروع حول حصة التميز والإبداع وكذلك الاختبارات التحصيلية وتقنية الواقع المعزز وتوظيفها في التعلم وتطبيقات حول دمجها وتعزيز السلوك الإيجابي بعد ذلك تُليت التوصيات الختامية للملتقى والتي كان من أبرزها اتخاذ الحلول المناسبة والمتنوعة لتحسين مستويات التحصيل الدراسي وتطوير كفايات المعلمين والمعلمات التدريسية.

وكذلك اشتملت الفعاليات على أهمية الشراكة مع الجامعات ومراكز البحث العلمي في تشخيص واقع التحصيل العلمي وتحدياته ووضع معايير لمراقبة التعلم وتحديد الصعوبات ووضع الحلول العلاجية والاستفادة من التجارب الدولية ودراسة مخرجات مؤشرات الأداء الإشرافي والمدرسي وتطوير عمل القيادة المدرسية وآليات الإشراف والمتابعة الفنية لقائد المدرسة والمشرف التربوي إضافة إلى مقترحات حول تنويع أساليب التقويم التربوي وتفعيل ممارسات التقويم البنائي والتقويم البديل.



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