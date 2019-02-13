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شكرا لقرائتكم رئيس إندونيسيا يتسلم أوراق اعتماد السفير الثقفي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض
استقبل الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو ،سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إندونيسيا، عصام عابد الثقفي الذي قدم أوراق اعتماده سفيراً لدى جمهورية إندونيسيا.
وقد جرت في القصر الرئاسي مراسم استقبال السفير، وعزف السلام الوطني السعودي ، وتم استعراض حرس الشرف.
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