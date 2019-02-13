شكرا لقرائتكم رئيس إندونيسيا يتسلم أوراق اعتماد السفير الثقفي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

‏استقبل الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو ،سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ‎إندونيسيا، عصام عابد الثقفي الذي قدم أوراق اعتماده سفيراً لدى جمهورية إندونيسيا.

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وقد جرت في القصر الرئاسي مراسم استقبال السفير، وعزف السلام الوطني السعودي ، وتم استعراض حرس الشرف.

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