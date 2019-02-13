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الشبانة يبحث تعزيز التعاون الإعلامي مع سفيري الإمارات واليابان

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جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - واس

استقبل معالي وزير الإعلام الأستاذ تركي الشبانة، في مكتبه بالرياض اليوم، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان.
كما استقبل معاليه، سفير اليابان لدى المملكة تسوكاسا إيمورا.
وتم خلال الاستقبالين، بحث الموضوعات المشتركة في المجالات الإعلامية.


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