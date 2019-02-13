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شكرا لقرائتكم الشبانة يبحث تعزيز التعاون الإعلامي مع سفيري الإمارات واليابان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - واس
استقبل معالي وزير الإعلام الأستاذ تركي الشبانة، في مكتبه بالرياض اليوم، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان.
كما استقبل معاليه، سفير اليابان لدى المملكة تسوكاسا إيمورا.
وتم خلال الاستقبالين، بحث الموضوعات المشتركة في المجالات الإعلامية.
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