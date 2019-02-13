شكرا لقرائتكم الأسهم السعودية تغلق على ارتفاع بتداولات تجاوزت 2.6 مليار ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 16.90 نقطة ليقفل عند مستوى 8617.22 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.6 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 104 ملايين سهم تقاسمتها أكثر من 96 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 72 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 102 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الأهلية, التصنيع, المتحدة للتأمين, السعودي الفرنسي, ومكة الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الخضري, الكابلات, جاكو, سويكورب وابل ريت, وأمانة للتأمين فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.11% و 9.99% .

فيما كانت أسهم شركات التصنيع, دار الأركان، الإنماء, كيان السعودية, وإعمار هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات سابك, الراجحي, الإنماء, التصنيع، والكابلات هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 169.14 نقطة ليقفل عند مستوى 3445.11 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 6.7 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 442 ألف سهم تقاسمتها 543 صفقة.

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