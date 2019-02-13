شكرا لقرائتكم المعجب يناقش خطط واستراتيجيات نقل التحقيق في القضايا الجمركية للنيابة العامة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الدمام

ناقش النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب أثناء تواجده بفرع النيابة العامة بالمنطقة الشرقية برفقة وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان بن راجح آل شلعان آلية التعبئة الفورية للعمل بالأمر الملكي الكريم القاضي بنقل اختصاصات التحقيق والادعاء في القضايا الجمركية إلى النيابة العامة.

واطلع على الجاهزية التامة والاستعداد الأكمل وفقا للخطط النشطة والاستراتيجيات الفعالة المعدة مسبقا لهذا الشأن.

كما أجرى جولة ميدانية اليوم، بفرع النيابة بالدمام ، بعد وصوله لمراحل التأهيل النهائية بسبب الحريق الذي نشب به في سبتمبر الماضي.

وشهدت الزيارة مناقشة الحلول العملية لسرعة إنجاز القضايا بما يحقق تطلعات ولاة الأمر – حفظهم الله – في الحرص على كل ما فيه راحة متابعات الخليج 365 والمقيم.

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وفي ذات السياق، حرص النائب العام، على الالتقاء بعدد من المراجعين، والاستماع لما يقدمونه من شكاوى واستفسارات، موجهًا بسرعة معالجتها في ضوء الأنظمة.

يذكر أن الزيارة تأتي ضمن إطار الجولات التي يقوم بها معالي النائب العام لعدد من المناطق والمحافظات للوقوف على سير العمل، والالتقاء بالمسؤولين والعاملين في فروع النيابة، والاستماع إلى شكاوى المواطنين وحلها، تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – أدام الله عزهما – في هذا الشأن.

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