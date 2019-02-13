الان تتابع ‏عاجل.. أمير مكة بالنيابة يوجه بلقاءات دائمة مع أهالي المحافظات والاستماع لمطالبهم وتلبية حاجاتهم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365

وجه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة، محافظي محافظات المنطقة بعقد لقاءات دائمة مع أهالي المحافظات والاستماع إلى مطالبهم وتلبية احتياجاتهم.

جاء ذلك خلال ترؤسه، اليوم الأربعاء، اجتماعًا في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة حضره وكيل الإمارة الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ومحافظي محافظات المنطقة

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وجرى خلال الاجتماع، استعراض أبرز احتياجات محافظات المنطقة وسكانها في شتى المجالات الأمنية والصحية والتعليمية والاجتماعية والخدمية، المتعلقة ببناء الإنسان وتنمية المكان بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 .

كما شهد الاجتماع مناقشة سبل تطوير العمل الإداري داخل المحافظات وتكثيف الدورات التدريبة للموظفين، إضافة إلى التوسع في استخدام التقنية بما يعود بالنفع على المراجعين.

وتطرق الاجتماع إلى عدد من الموضوعات وتم حيالها اتخاذ التوصيات اللازمة.