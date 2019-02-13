الان تتابع السعودية تؤكد دعمها لأمن واستقرار لبنان وتعزيز العلاقات الثنائية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365

استقبل الرئيس العماد ميشال عون، رئيس الجمهورية اللبنانية في القصر الجمهوري في بعبدا، اليوم الأربعاء، المستشار في الديوان الملكي نزار العلولا.

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ونقل المستشار العلولا خلال الاستقبال للرئيس اللبناني، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – وتهانيهما بمناسبة تشكيل حكومة لبنان الجديدة، مؤكدًا دعم المملكة العربية السعودية لأمن واستقرار لبنان وتعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.

من جانبه، حمل الرئيس عون المستشار العلولا، تحياته إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – أيدهما الله -، مشددًا على حرص لبنان على تعزيز التعاون بين البلدين في شتى المجالات.

حضر الاستقبال، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبد الله بخاري.