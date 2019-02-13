الان تتابع النائب العام يناقش خطط إنفاذ الأمر الملكي بنقل التحقيق في القضايا الجمركية إلى النيابة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365

ناقش النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، أثناء تواجده بفرع النيابة العامة بالمنطقة الشرقية، برفقة وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان بن راجح آل شلعان، آلية التعبئة الفورية للعمل بالأمر الملكي الكريم القاضي بنقل اختصاصات التحقيق والادعاء في القضايا الجمركية إلى النيابة العامة من الهيئة العامة للجمارك، والجهازية التامة والاستعداد الأكمل وفقًا للخطط النشطة والاستراتيجيات الفعالة المعدة مسبقًا لهذا الشأن.

كما أجرى جولة ميدانية اليوم (الأربعاء)، لفرع النيابة بالمنطقة الشرقية، تفقد خلالها فرع النيابة بالدمام، بعد وصوله لمراحل التأهيل النهائية بسبب الحريق الذي نشب به في سبتمبر الماضي.

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وشهدت الزيارة، مناقشة الحلول العملية لسرعة إنجاز القضايا بما يحقق تطلعات ولاة الأمر – حفظهم الله – في الحرص على كل ما فيه راحة المواطن والمقيم.

وفي ذات السياق، حرص النائب العام على الالتقاء بعدد من المراجعين، والاستماع لما يقدمونه من شكاوي واستفسارات، موجهًا بسرعة معالجتها في ضوء الأنظمة.

يذكر أن الزيارة تأتي ضمن إطار الجولات التي يجريها النائب العام، لعدد من المناطق والمحافظات للوقوف على سير العمل، والالتقاء بالمسؤولين والعاملين في فروع النيابة، والاستماع الي شكاوي المواطنين وحلها، تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين – أدام الله عزهما – في هذا الشأن.