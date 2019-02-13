الإستعلام عن الإقامة برقم الإقامة من خلال بوابة أبشر الإلكترونية

نتعرف معاً اليوم في مقالنا عن الإستعلام عن الإقامة، وهو من أهم المواضيع التى تشغل بال الكثيرين من المغتربين، كما أن جائتنا أسئلة كثيرة منهم يسألون فيه عن خطوات الإستعلام على الإقامة عبر بوابة أبشر، فالمغتربين عموماً يحبون أن يقننوا أوضاعهم وألا يخالفوا قوانين وشروط البلد التي يقيمون بها، ولهذا نتحدث معكم فى ” نحوم مصرية” عن أهم الخطوات الإلكترونية للإستعلام عن الإقامة حتى تعرفوا صلاحية الإقامة وميعاد تجديدها ، فإلى نص النقال.

الإستعلام عن الإقامة

ونحن فى عام 2019 باتت معظم الدول تفكر وتخطط فى الإعتماد على التطور التكنولوجي، وقد استخدمت المملكة العربية السعودية هذا التطور عن طريق استخدامه في الكثير من الخدمات التي تقدمها من خلال وزارة العمل والتنمية الإجتماعية ووزارة الداخلية، فأصبحت جميع خدمات هاتين الوزارتين تُقدم بشكل إلكتروني دون حتى الذهاب الى مقارنتهما، ومن هذه الخدمات خدمة الإستعلام عن الإقامة التي تهم كل مغترب، ونوضح لكم خطوات الإستعلام عن الإقامة كالتالى:

قم بزيارة موقع بوابة أبشر على الإنترنت.

على الإنترنت. اضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية وابحث عن خدمة الإستعلام عن الإقامة.

ادخل رقم الإقامة الخاص بك واتبعه بالرمز المرئى.

تظهر لك الآن بيانات إقامتك.

يُسعدنا فى نجوم مصرية أن نحظى بثقتكم دائماً، وعند وجود أى استفسار أو سؤال من فضلك قم بترك تعليق بالاسفل، وسنرد عليك فى أقرب وقت