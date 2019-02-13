الشروط الجديدة لوظيفة جندي بالأمن العام السعودي ..تعرف عليها وعلى وموعد ورابط التسجيل

أصدر وزير الداخلية السعودي صاحب السمو الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف تعليمات مشددة بإعادة دراسة شروط القبول والتسجيل في الدورة التدريبية بالأمن العام، والتي أعلن عنها مسبقا بتاريخ 5/‏8/‏1440، والخاصة بقبول حملة الشهادة الثانوية بوظيفة برتبة جندي.

ونشرت هذه التعليمات مديرية الأمن العام في حسابها على «تويتر»، تنفيذا لما وجه إليه معالي وزير الداخلية السعودي، وذلك لحين تعديل شروط القبول، وبناء عليه فقد تم تأجيل قبول طلبات المتقدمين من الراغبين في التقدم لوظيفة جندي من الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من الحاصلين على شهادات أخرى تعادل شهادة الثانوية العامة من أبناء المملكة العربية السعودية، والتي كان قد أعلن عنها في وقت سابق بتاريخ 5/‏8/‏1440 ولكن بعد قرار السيد وزير الداخلية فقد ت تأجيل موعد القبول لهذه لوظيفة جندي بالأمن العام وسيعلن عن الوعد الجديد والشروط الجديدة المطلوبة لوظيفة جندي بالأمن العام السعودي وفقا لقرار السيد وزير الداخلية.

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شروط جديدة لوظيفة برتبة جندي بالأمن العام السعودي

ومن أهم الشروط الجديدة التي شدد عليها وزير الداخلية السعودي صاحب السمو الأمير عبد العزيز ن سعود بن نايف، والتي من الضروري توافرها في الشخص المتقدم لوظيفة جندي بالأمن العام السعودي من حملة الثانوية العامة أو ما يعادلها من شهادات، هو أن يكون المتقدم ليس لديه مخالفات مرورية مسجلة عليه في الهيئة العامة للمرور لسعودي.

كما وجه وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بضرورة عدم الاشتراط على المتقدمين شروط تعجيزية أو غير منطقية، وان تكون شروط القبول شروط سهلة وميسرة على الجميع وجميع فئات المجتمع السعودي حتى لا تقتصر على فئة دون غيرها من أبناء المجتمع السعودي، وذلك على أن يكون القبول وفقا لما تحدده الأنظمة من الجهات ذات العلاقة.

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شروط القبول بوظيفة جندي بالأمن العام السعودي

وفقا لقرار وزير الداخلية السعودي فقد تم تأجيل موعد القبول لوظيفة جندي بالأمن العام السعودي من الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات أخر من أبناء المملكة السعودية وذلك لحين الانتهاء من وضع الشروط الجديدة وفقا لتعليمات السيد وزير الداخلية الجديدة ، وكانت شروط وزارة الداخلية للتقديم لوظيفة جندي بالأمن العام والتي أعلنت قبل ذلك هي كما يلي.

يجب أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خدمة الدولة خارج المملكة.او ولد في المملكة العربية السعودية وحصل على الجنسية.

2- ويكون الشخص المتقدم من الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها وبمجموع تراكمي لا يقل عن (65%) ولا يكون قد مر على تخرجه أكثر من خمس سنوات

3- ويفضل المتقدمين الحاصلين على دورات في الحاسب الآلي وفروعه، ولا تقل الدورة عن ستة أشهر وتكون من جهة معتمدة، وفي حال كون الشهادة صادرة من معهد خاص يجب تصديقها من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

4- يجب أن يحصل المتقدم لوظيفة جندي بالأمن العام السعودي 50 بالمائة على الأقل في امتحان القدرات العامة وان يجتاز هذا الامتحان.

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5- يجب أن ألا يقل عمر المتقدم لوظيفة برتبة جندي بالأمن العام السعودي عن 17عاماً ولا يزيد عن 30عاماً حسب الهوية الوطنية وقت تقديم الطلب.

6- يجب أن يجتاز المتقدم لوظيفة برتبة جندي بالمن العام السعودي الفحص الطبي والمقابلة الشخصية النهائية واختبار اللياقة وكافة مراحل القبول.

7- يجب ألا يقل طول المتقدم لوظيفة جندي بالأمن العام السعودي عن (168) سم وأن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية.

8- يجب أن تكون زوجته سعودية وألا يكون متزوجا من غير سعودية.

9- أن يكون المتقدم لوظيفة برتبة جندي من الأشخاص الذين يتمتعون بحسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم علية بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ولم يسبق له التعيين على وظائف خاضعة لنظام الخدمة العسكرية ولا يكون مطروداً من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية.

10- وألا يكون المتقدم لوظيفة جندي بالأمن العام السعودي موظفاً في أي جهة حكومية.

11- أن يكون لدى المتقدم رخصة قيادة سارية المفعول ولا يوجد عليه مخالفات مرورية.

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موعد التقديم و رابط التقديم على وظائف الأمن العام 1440

كما سبق القول أن موعد التقديم وقبول الطلبات قد تم تأجيله وسيعلن عنه بعد الانتهاء من تعديل شروط القبول لوظيفة جندي بالأمن العام السعودي وفقا للتعليمات الجديدة لوزير الداخلية السعودي.

أما عن رابط التقديم فقد أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن الرابط الذي يستطيع الراغبين في التقدم لهذه الوظيفة الدخول عليه وتسجيل بياناتهم .

رابط التقديم لوظيفة برتبة جندي بالأمن العام السعودي هنا

وحددت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية فترة قبول طلبات التقديم تمد في الفترة من يوم الأحد الموافق 1440/5/21 هـ الساعة العاشرة صباحاً وحتي يوم الخميس الموافق /1440/5/25 هـ الساعة العاشرة صباحاً.