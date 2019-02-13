استفسار عن إقامة برقم الإقامة من خلال بوابة أبشر الإلكترونية

يعد موضوع مقالنا اليوم عن الإستفسار عن إقامة من أكثر المواضيع التي تلقى بحثاً فى محركات البحث العالمية فى المملكة العربية السعودية، ونحن فى “نجوم مصرية” كما تعلمون مهتمين بالشأن السعودي وأبرز القضايا التي تهم المغتربين والمقيمين هناك من المصريين والجنسيات العربية الأخرى الذى قد وصل عددهم فى آخر التقديرات إلى أكثر من 12 مليون، ولذلك نكتب لكم هذا المقال عن الإستفسار عن إقامة عبر بوابة أبشر ونوضح فيه أهم الخطوات لتعرف جميع بيانات إقامتك إلكترونياً، فإلى نص المقال.

استفسار عن إقامة

لقد وضعت وزارة الداخلية السعودية خططاً طموحة ورؤي ذكية فى تقديم خدماتها للجمهور السعودي حيث واكبت العصر وقدمت معظم خدماتها بأحدث الوسائل الإلكترونية التى لا تتطلب منك الذهاب لمقر الوزارة، فقط تتطلب منك أن تتصل بشبكة الانترنت، وقد نالت هذه الخدمات رضا المواطنين، وفيما يلى طريقة الإستفسار عن إقامة خطوة بخطوة كالتالى:

قم بالدخول الى البوابة الإلكترونية لبوابة أبشر التابعة لوزارة الداخلية السعودية.

التابعة لوزارة الداخلية السعودية. ابحث فى الموقع عن الخدمات الإلكترونية.

اكتب رقم الإقامة والرمز المرئى.

الان تظهر لك جميع البيانات الخاصة بإقامتك.

يُسعدنا فى نجوم مصرية أن نحظى بثقتكم دائماً، وعند وجود أى استفسار أو سؤال من فضلك قم بترك تعليق بالاسفل، وسنرد عليك فى أقرب وقت