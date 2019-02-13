استعلام عن انتهاء الإقامة برقم الإقامة من خلال بوابة أبشر الإلكترونية

يبحث معظم المغتربين المقيمين في المملكة العربية السعودية ودول الخليج عن الإستعلام عن انتهاء الإقامة، ويتم الإستعلام عن كل ما يخص الإقامة من صلاحية وتجديد وغيره من خلال وزارة الداخلية السعودية أو بوابة أبشر الإلكترونية، ولأننا فى “نجوم مصرية” نهتم بكل الأمور الهامة للمغتربين، نكتب لكم هذا المقال ضمن سلسلة من المقالات عن الإستعلام عن انتهاء الإقامة عبر بوابة أبشر، فالى نص المقال.

استعلام عن انتهاء الإقامة

وضعت المملكة العربية السعودية الكثير من الخطط والرؤى الاقتصادية من أجل رؤية 2030، وتزامنا مع هذا التطور قد تم تطور تكنولوجي في الكثير من الوزارات السعودية بحيث تقدم خدماتها بطرق تقنية، وتعد خدمة الإستعلام عن انتهاء الإقامة

من أكثر الخدمات التي أفادت ملايين المقيمين بالدولة، ونوضح لكم خطوات الإستعلام عن انتهاء الإقامة عبر بوابة أبشر من خلال النقاط التالية:

ابحث عن ا لموقع الالكتروني لبوابة ابشر فى محرك البحث “جوجل” وادخل عليه.

فى محرك البحث “جوجل” وادخل عليه. اختار خدمة الإستعلام عن الإقامة عن طريق الضغط على ايقونة الخدمات الإلكترونية.

اكتب البيانات المطلوبة والضغط بحث.

الآن أنت تملك جميغ بيانات إقامتك.

يُسعدنا فى نجوم مصرية أن نحظى بثقتكم دائماً، وعند وجود أى استفسار أو سؤال من فضلك قم بترك تعليق بالاسفل، وسنرد عليك فى أقرب وقت