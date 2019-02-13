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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) أصدر مساعد وزير العمل والتنمية الاجتماعية للشؤون التنفيذية المهندس محمد الجاسر، قراراً بتكليف وليد بن سالم الأسمري مشرفاً على برنامج حساب المواطن، خلفاً للمهندس علي هادي راجحي. أصدر مساعد وزير العمل والتنمية الاجتماعية للشؤون التنفيذية المهندس محمد الجاسر، قراراً بتكليف وليد بن سالم الأسمري مشرفاً على برنامج حساب المواطن، خلفاً للمهندس علي هادي راجحي. وأكد المشرف على البرنامج وليد الأسمري أن البرنامج يسعى في المرحلة القادمة لتقديم عمل يليق باسم الوطن ويرضي طموحات المواطن ويوافق تطلعات القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد لضمان تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، مقدماً شكره لوزير العمل ونوابه ومساعديه على ثقتهم، داعياً المولى أن يديم على هذه البلاد تقدمها وازدهارها.



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