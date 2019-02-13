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الشبانة يبحث موضوعات إعلامية مع سفيري الإمارات واليابان

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

استقبل وزير الإعلام تركي الشبانة، في مكتبه بالرياض اليوم (الأربعاء)، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان.

كما استقبل وزير الإعلام، سفير اليابان لدى المملكة تسوكاسا إيمورا.

وتم خلال الاستقبالين، بحث الموضوعات المشتركة في المجالات الإعلامية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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