شكرا لقرائتكم خبر عن بدر بن سلطان يستقبل العلماء والمشايخ في مكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة) التقى أمير مكة بالنيابة الأمير بدر بن سلطان، عدداً من العلماء والأئمة والمشايخ، وأقام لهم مأدبة غداء في قصر الضيافة بمكة المكرمة. حضر اللقاء أئمة وخطباء المسجد الحرام.



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