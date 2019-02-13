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مركز الملك سلمان ينظم دورتي إسعافات أولية وصيانة لمعيلات الأسر في عدن

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

نظم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية دورتي الإسعافات الأولية وصيانة الجوالات في عدن.

ويسعى المشروع إلى تحسين معيشة 65 متدربة، حيث تتلقى 30 متدربية أساسيات التمريض المنزلي وكيفية تقديم الإسعافات الأولية حال حدوثها في المنازل، وتتلقى 35 متدربة مهارات صيانة الجوالات بمختلف أنواعها والتعرف على مكونات الجوالات وكيفية تركيب قطع الغيار.

وتأتي الدورتان ضمن برامج مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المتنوعة التي يسعى من خلالها إلى تمكين الأسر الفقيرة من الخروج من دائرة الاعتماد على المساعدات الإنسانية إلى الاعتماد على النفس.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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