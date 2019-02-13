شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان ينظم دورتي إسعافات أولية وصيانة لمعيلات الأسر في عدن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

نظم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية دورتي الإسعافات الأولية وصيانة الجوالات في عدن.

ويسعى المشروع إلى تحسين معيشة 65 متدربة، حيث تتلقى 30 متدربية أساسيات التمريض المنزلي وكيفية تقديم الإسعافات الأولية حال حدوثها في المنازل، وتتلقى 35 متدربة مهارات صيانة الجوالات بمختلف أنواعها والتعرف على مكونات الجوالات وكيفية تركيب قطع الغيار.

وتأتي الدورتان ضمن برامج مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المتنوعة التي يسعى من خلالها إلى تمكين الأسر الفقيرة من الخروج من دائرة الاعتماد على المساعدات الإنسانية إلى الاعتماد على النفس.