«سلمان للإغاثة» يوزع 1750 كرتون تمور في مديريتي الغيضة ومنعر بالمهرة

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (الثلاثاء) 1750 كرتوناً من التمور في حارة الشبكة وقريتي شوميت وترعم التابعة لمديريتي الغيضة ومنعر بمحافظة المهرة، يستفيد منها 10.500 فرد. وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (الثلاثاء) 1750 كرتوناً من التمور في حارة الشبكة وقريتي شوميت وترعم التابعة لمديريتي الغيضة ومنعر بمحافظة المهرة، يستفيد منها 10.500 فرد. وتأتي هذه المساعدات في إطار المشاريع المتعددة التي يقدمها المركز لأبناء الشعب اليمني في مناطقه كافة دون تمييز.



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