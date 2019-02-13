شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يعقد ندوة في مأرب عن خطورة تجنيد الأطفال والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

عقد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمدينة مأرب اليوم (الأربعاء) ندوة عن خطورة تجنيد الأطفال، ضمن مشروع إعادة تأهيل الأطفال الذين جندتهم المليشيات الحوثية في اليمن.

وقُدمت في الندوة ثلاث أوراق عمل، الأولى عن ظاهرة تجنيد الأطفال وكيفية الحد منها، إضافة إلى الخلفية الاجتماعية والسياسية التي أفضت إلى هذه الظاهرة التي تعد جريمة بحق الأطفال في اليمن، وأن من أسبابها جهل الآباء بمخاطرها وكذلك الفقر والغفلة التي غرست فيهم، واستعرضت الورقة الثانية أنشطة البرنامج الذي يستهدف الأطفال، ممن جندتهم الجماعات المسلحة، وكيف تتم عملية تأهيلهم، وإعادتهم إلى المدارس.

وفي الورقة الثالثة تم التطرق للتأهيل النفسي والاجتماعي الذي يخضع له الأطفال.

وفي نهاية الندوة تم عرض فيديو لمخرجات المشروع حتى مرحلتيه السابعة والثامنة، الذي يموله مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية منذ 1 أغسطس 2017.