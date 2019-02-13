شكرا لقرائتكم خبر عن فيصل بن نواف: على لجان مجلس المنطقة العمل بروح الفريق الواحد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد المحيسن (الجوف)

التقى الأمير فيصل بن نواف أمير منطقة الجوف في مكتبه بالإمارة اليوم ( الإربعاء)، أعضاء مجلس المنطقة من ممثلي الأهالي يرافقهم أمين عام مجلس المنطقة أحمد بن متعب المحمد. وفي مستهل اللقاء رحب سموه بالجميع، وجرى استعراض الدور الذي يقوم به مجلس المنطقة، وأعمال اللجان المنبثقة منه.

وأوضح المحمد أن المجلس يهدف إلى الإسهام في تنمية المنطقة ببحث الأولويات التنموية التي تحتاجها المنطقة والإسهام في متابعة وتطوير الخدمات المختلفة بالاشتراك مع مديري القطاعات التنفيذية. وتطرق أمين مجلس المنطقة، إلى آلية عمل المجلس من خلال توزيع اللجان المنبثقة منه وتعيين رؤساء للجان من نفس الأعضاء لتقوم بواجباتها بمدينة سكاكا، والمحافظات التابعة للمنطقة من خلال المجالس المحلية، وعرض أعمال اللجان على المجلس في جلساته.

من جهته أكد أمير منطقة الجوف، أن اختيار ممثلي الأهالي بالمجلس جاء ليلبي احتياجات المواطنين والمواطنات والأهالي، ونقلها والعمل على دراستها وإيجاد الحلول المناسبة وتنفيذها، مؤكداً أن أعمال اللجان في مجلس المنطقة تتطلب العمل بروح الفريق الواحد في التكامل التنموي والاقتصادي لتحقق العيش الكريم للمواطنين والمواطنات، والتنسيق التام في ما بين هذه الأجهزة، وبما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030، ودعم التحول التقني.