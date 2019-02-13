شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تسدد حصتها في ميزانية السلطة الفلسطينية بـ60 مليون دولار والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - طارق طلبه (القاهرة)

صرح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير أسامة بن أحمد نقلي، بأن الصندوق السعودي للتنمية قام بتحويل مبلغ 60 مليون دولار أمريكي إلى حساب وزارة المالية الفلسطينية، وذلك قيمة مساهمات المملكة الشهرية لدعم موازنة السلطة الفلسطينية، لأشهر نوفمبر وديسمبر 2018، ويناير 2019.

وأوضح السفير نقلي، أن هذه المساهمة تأتي في إطار دعم المملكة العربية السعودية الدائم للقضية الفلسطينية على كافة الأصعدة، السياسية والاقتصادية والإنسانية.