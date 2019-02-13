شكرا لقرائتكم خبر عن العلولا يهنئ عون بتشكيل الحكومة اللبنانية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (بيروت)

استقبل الرئيس العماد ميشال عون رئيس الجمهورية اللبنانية في القصر الجمهوري في بعبدا اليوم (الأربعاء)، المستشار في الديوان الملكي نزار العلولا.

ونقل المستشار العلولا خلال الاستقبال للرئيس اللبناني، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وتهانيهما بمناسبة تشكيل حكومة لبنان الجديدة، مؤكداً دعم المملكة العربية السعودية لأمن واستقرار لبنان وتعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.

من جانبه، حمل الرئيس عون المستشار العلولا، تحياته إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مشدداً على حرص لبنان على تعزيز التعاون بين البلدين في شتى المجالات.

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وكان العلولا قد أوضح في تصريحات صحفية أمس (الثلاثاء) في بيروت، أن زيارته إلى لبنان للتهنئة بتشكيل الحكومة، قائلاً «إن شاء الله تكون فأل خير على اللبنانيين، وعلى العرب كلهم، لأن لبنان إذا نهض ينهض العرب كله».

وأضاف: «بدأنا الحديث مع الحكومة، ولا مفاجآت، ومجرد أن أصبحت في لبنان حكومة نستطيع تفعيل كل الأمور»، لافتاً إلى أن الزيارة «مرتبطة بتشكيل الحكومة».

يذكر أن العلولا وصل إلى بيروت أمس، وكان في استقباله وزير الإعلام اللبناني جمال الجراح، والسفير السعودي في لبنان وليد بخاري، وعدد من المسؤولين اللبنانيين.