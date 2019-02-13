وظائف على لائحتي بند الأجور والمستخدمين بالتعليم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض أعلنت وزارة التعليم عن حاجتها لشغل وظائف على لائحتي بند الأجور والمستخدمين بمواطنين ومواطنات مؤهلين وفق الضوابط والإجراءات المعلنة، والمتبعة في وكالة الموارد البشرية للوزارة. وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي أن الوظائف المتاح التقديم عليها تأتي بمسميات (مراسل مكتبي ومراسلة مكتبية وسائقين) للعمل في ديوان الوزارة وقطاعاتها، مشيرا إلى أن استقبال الطلبات سيكون اعتبارا من الأحد المقبل إلى نهاية دوام الخميس 16 جمادى الآخرة، على الرابط الالكتروني ( https://www.moe.gov.sa/ar/employment ) فقط، دونما أن يكون هناك تقديم ملفات ورقية تستدعي الحضور والمراجعة، مؤكدا دعوة الوزارة لمن يرى في نفسه الكفاءة وفق الشروط المعلنة، إلى تقديم طلبه الكترونيا على الرابط المشار إليه ولمدة 5 أيام. ​



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