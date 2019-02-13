وزير الإعلام يستقبل سفيري الإمارات واليابان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استقبل وزير الإعلام تركي الشبانة، في مكتبه بالرياض اليوم، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة الشيخ شخبوط آل نهيان.

كما استقبل سفير اليابان لدى المملكة تسوكاسا إيمورا.

وجرى خلال الاستقبالين بحث الموضوعات المشتركة في المجالات الإعلامية.